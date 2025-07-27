Это стало возможным благодаря регионам, взявшим шефство над муниципалитетами Донецкой Народной Республики, сообщает Минстрой

ДОНЕЦК, 27 июля. /ТАСС/. Регионы-шефы, взявшие шефство над муниципалитетами Донецкой Народной Республики, с 2022 года восстановили, в том числе построили с нуля, 4,2 тыс. многоэтажных домов. Об этом сообщается в Telegram-канале Минстроя России.

"В ходе восстановления в Донецкой Народной Республике при участии регионов-шефов и подведомственных организаций с 2022 года построено с нуля или произведены работы в 4 288 многоквартирных домах. При координации Минстроя России развернута комплексная работа по восстановлению и социально-экономическому развитию воссоединенных регионов", - сказано в сообщении.

В ведомстве сообщили, что глава Минстроя России Ирек Файзуллин с рабочей поездкой посетил ДНР. Вместе с главой ДНР Денисом Пушилиным Файзуллин ознакомился с ходом строительства многоэтажек в Волновахе, где строители из региона-шефа Ямало-Ненецкого АО возводят пятиэтажку на улице Ленина.

Кроме того, Файзуллин вместе с Пушилиным провел совещание по вопросам водоснабжения, подготовки ДНР к осенне-зимнему периоду и ходу восстановительных работ. "Принято решение, что в ближайшие месяцы все субъекты РФ должны обеспечить по 3 комбинированные-дорожные машины - водовоза на подшефные территории, где в этом есть потребность. <…> Подведомственные организации Минстроя России также мобилизуют все свои ресурсы", - сообщили в Минстрое РФ.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что свыше 60 водовозов направят регионы, взявшие шефство над городами и районами республики, для преодоления водного кризиса в регионе.

Власти ДНР заявили о критической ситуации с запасами воды в регионе на фоне водной блокады со стороны Украины, которая усилилась в 2022 году. 18 июля объявлено о сокращении графика подачи воды, в частности, крупнейшие по численности города региона Донецк и Макеевка переведены на подачу раз в три дня. Власти подготовили меры по выходу из кризиса.