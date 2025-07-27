Глава Минприроды: вопрос об увеличении частоты рейсов в Пхеньян преждевременен

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Прямой рейс из Москвы в Пхеньян будет осуществляться каждый месяц, говорить об увеличении частоты полетов пока преждевременно. Об этом заявил министр природных ресурсов и экологии, сопредседатель межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству с КНДР Александр Козлов.

"Этот вопрос немножко преждевременен. Надо вопросы решать по мере их возникновения", - сказал он журналистам в аэропорту Шереметьево перед вылетом первого прямого рейса из Москвы в Пхеньян.

"Если мы до этого вместе с Росавицацией справились с задачей, и у нас появился рейс Пхеньян - Владивосток, и он себя зарекомендовал - сначала два рейса, потом три рейса в неделю, то задача, которую мы сегодня решаем - соединение наших столиц", - добавил министр.

По словам Козлова, прямой рейс между столицами России и КНДР будет летать каждый месяц. "Проанализируем туристическую загрузку, посмотрев на потребность по датам, по простою там на месте, чтобы дождаться туристов и обратно вернуться. Будем совместно принимать решение вместе с коллегами из Росавиации, Министерства транспорта и корейской стороной", - подчеркнул глава Минприроды.

Вылет первого прямого рейса из Москвы в Пхеньян запланирован на 19:00 мск. Борт приземлится в аэропорту Сунан 28 июля в 9:05 по местному времени (15:05 мск). Время в пути составит чуть более восьми часов.

Авиарейс выполняет компания Nordwind на широкофюзеляжном самолете Boeing 777-200ER. Цена на билеты начиналась от 44,6 тыс. рублей. Обратный рейс ожидается 29 июля, стартовая цена билетов - от 44,9 тыс. рублей.