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Трамп заявил, что не будет снижать пошлины на товары из ЕС ниже 15%

Журналисты спросили президента США, может ли он предложить Евросоюзу "что-нибудь лучше 15%"
Президент США Дональд Трамп JIM WATSON/AFP via Getty Images
Описание
Президент США Дональд Трамп
© JIM WATSON/AFP via Getty Images

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп на встрече с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии заявил, что не собирается снижать импортные пошлины для поставляемых из ЕС товаров ниже 15%.

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Журналисты спросили его, может ли он предложить ЕС "что-нибудь лучше 15%". "Под лучше вы имеете в виду ниже? Нет", - ответил Трамп.

Соединенные Штаты намерены ввести с 1 августа новые торговые пошлины в размере 30% на весь экспорт ЕС. Еврокомиссия в настоящее время прилагает все усилия, чтобы договориться с Вашингтоном либо об отказе от пошлин, либо об их существенном снижении.

Трамп находится в Шотландии с 25 по 29 июля с визитом, в ходе которого он намерен, в частности, согласовать с премьер-министром Великобритании Киром Стармером порядок дальнейшей торговли США с этой страной.

Теги
СШАТрамп, Дональд
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