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Трамп объявил о заключении торговой сделки с ЕС

Президент США также отметил, что Евросоюз закупит вооружения на сотни миллиардов долларов
Президент США Дональд Трамп на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен AP Photo/Jacquelyn Martin
Описание
Президент США Дональд Трамп на встрече с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен
© AP Photo/Jacquelyn Martin

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Страны Евросоюза согласились закупить у США "огромное количество" вооружений в ближайшем будущем общей стоимостью в несколько сотен миллиардов долларов. Об этом президент США Дональд Трамп заявил после встречи с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии.

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"Они согласились закупить огромное количество военной техники. Мы не знаем, о какой сумме идет речь, но это хорошая новость, так как мы производим лучшую военную технику в мире", - указал он. Трансляцию вел телеканал Fox News.

"Мы не будем определять, сколько это будет, но они [страны Европы] собираются закупить военную технику на сотни миллиардов долларов", - добавил президент США.

Теги
СШАТрамп, ДональдФон дер Ляйен, Урсула
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