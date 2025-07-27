Трамп объявил о заключении торговой сделки с ЕС

ВАШИНГТОН, 27 июля. /ТАСС/. Страны Евросоюза согласились закупить у США "огромное количество" вооружений в ближайшем будущем общей стоимостью в несколько сотен миллиардов долларов. Об этом президент США Дональд Трамп заявил после встречи с главой Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен в Шотландии.

"Они согласились закупить огромное количество военной техники. Мы не знаем, о какой сумме идет речь, но это хорошая новость, так как мы производим лучшую военную технику в мире", - указал он. Трансляцию вел телеканал Fox News.

"Мы не будем определять, сколько это будет, но они [страны Европы] собираются закупить военную технику на сотни миллиардов долларов", - добавил президент США.