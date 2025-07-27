Gazeta Prawna: Польша не может обслуживать закупленные в США Abrams

МОСКВА, 27 июля. /ТАСС/. Польша не имеет возможности проводить техническое обслуживание американских танков Abrams ("Абрамс"). С таким утверждением выступил глава польского военного авиационного завода №1 Яцек Гошиньский.

"Танки Abrams оснащены турбовальными авиадвигателями AGT1500C, требующими специализированного обслуживания на сертифицированных заводах. К сожалению, эти требования не учитывались при решении о закупке этих танков", - заявил он изданию Gazeta Prawna.

Гошиньский уточнил, что помимо танков Abrams Польша приобрела несколько ремонтно-эвакуационных машин с такими же двигателями. "Мы готовимся к созданию авторизованного сервисного центра для этих двигателей в Польше, но это весьма сложная и дорогостоящая задача", - добавил директор военного предприятия.

В 2022 году Варшава подписала соглашение с Вашингтоном о закупке 250 танков Abrams в версии М1А2 SEPv3 производства "Дженерал Дайнемикс Лэнд Системз" (General Dynamics Land Systems, GDLS). Они должны быть поставлены в 2025-2026 годах. Также, по данным издания "Дифенс Индастри Юроп" (Defence Industry Europe), в рамках данной сделки США отгрузят Польше 26 бронированных ремонтно-эвакуационных машин M88A2 и 17 танковых мостоукладчиков M1074.

Общая сумма, выделенная польскими властями на закупку новых танков, составила 23,3 млрд злотых (6 млрд долларов). 250 боевых машин хватит для укомплектования четырех танковых батальонов.