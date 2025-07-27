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Глава ЕК: для снижения пошлин США ЕС заместит нефть и газ из России на СПГ

Урсула Фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз якобы "более не хочет российских ресурсов"
Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен AP Photo/Jacquelyn Martin
Описание
Глава Еврокомиссии Урсула Фон дер Ляйен
© AP Photo/Jacquelyn Martin

ЛОНДОН, 27 июля. /ТАСС/. Для снижения американских пошлин с 30% до 15% Еврокомиссия (ЕК) в том числе пообещала США полностью заместить нефть и газ из России на американский СПГ и ядерное топливо, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Шотландии. Ее пресс-конференцию транслировала пресс-служба ЕК.

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"Сделка включает закупки ЕС огромных объемов американского СПГ и ядерного топлива при полном отказе от российского газа и нефти", - заявила она.

Фон дер Ляйен полагает, что страны ЕС "все еще закупают слишком много российского газа" и российские нефтепродукты "все еще поступают в ЕС через черный ход". Она высказала мнение, что ЕС якобы "более не хочет российских ресурсов", заявив, что американский СПГ "гораздо лучше".

Теги
СШАТрамп, ДональдФон дер Ляйен, Урсула
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