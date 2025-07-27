Сийярто назвал полным провалом санкции ЕС против России

ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто назвал полностью провальной санкционную политику ЕС в отношении России, отметив, что она в первую очередь наносит ущерб европейской экономике. Об этом он заявил в интервью газете Les Echos.

"Санкционная политика Евросоюза в отношении России - это полный провал. Она нанесла гораздо больший ущерб европейской экономике, чем российской. Мы должны избавиться от нее как можно скорее", - сказал он.

Отвечая на вопрос о том, как сочетается поддержка Венгрией недавно принятого 18-го пакета санкций ЕС против России со строительством трубопровода для российской нефти между Венгрией и Сербией, глава венгерской дипломатии подчеркнул, что в Будапеште "никогда не рассматривали энергетику как политический или идеологический вопрос". По его словам, энергетическая политика ЕС лишила сообщество конкурентоспособности и привела к росту цен, тогда как Венгрия продолжает сотрудничать с Россией, считая ее надежным партнером.

"Если нам не разрешат использовать российский газ или нефть, энергетическая безопасность нашей страны будет поставлена под угрозу", - пояснил он, добавив, что венгры "хотят продолжить энергетическое сотрудничество с Россией".