Лидер французской партии "Патриоты" призвал Францию выйти из Евросоюза, "чтобы добиться гораздо более выгодного соглашения для своих предприятий"

ПАРИЖ, 27 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп буквально "раскатал" Евросоюз, навязав ему гораздо менее выгодное торговое соглашение, чем Великобритании. Об этом заявил лидер французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Трамп только что навязал [председателю Еврокомиссии Урсуле] фон дер Ляйен драматическое для нас торговое соглашение, гораздо менее выгодное, чем то, о котором Великобритания самостоятельно и суверенно договорилась с США в июне благодаря Brexit!", - написал он в X.

Политик отметил, что в отличие от Великобритании, для которой пошлины были установлены на уровне 10% и не на весь спектр товаров, ЕС придется смириться с 15-процентным сбором со всех поставляемых в США товаров. При этом Евросоюз не только отказался вводить ответные пошлины на американские товары, но и обязался закупать энергоносители из США на $750 млрд, а также инвестировать $600 млрд в американскую экономику.

"Если коротко, то из-за того, что ЕС ведет переговоры о нашей торговле, нас просто раскатали. Франция должна выйти из Евросоюза, чтобы добиться гораздо более выгодного соглашения для своих предприятий!" - заключил Филиппо.

Ранее глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам переговоров с президентом США в Шотландии сообщила, что для снижения американских пошлин с 30% до 15% пообещала США среди прочего полностью заместить нефть и газ из России на американский СПГ и ядерное топливо. В течение трех лет ЕС потратит на покупки американских энергоносителей $750 млрд. В 2024 году весь объем энергетического импорта Евросоюза составил €380 млрд - таким образом глава ЕК пообещала, что две трети энергетического импорта ЕС теперь должны поступать из США.

Президент США Дональд Трамп по итогам переговоров со своей стороны добавил, что европейские страны в рамках соглашения инвестируют $600 млрд дополнительно к тому, что уже вложили в американскую экономику. Также, по его словам, страны Евросоюза согласились закупить у США "огромное количество" вооружений в ближайшем будущем общей стоимостью в несколько сотен миллиардов долларов.