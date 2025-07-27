Соглашение является неадекватным компромиссом и посылает фатальный сигнал тесно переплетенным экономикам по обе стороны Атлантики, говорится в заявлении союза

БЕРЛИН, 27 июля. /ТАСС/. Германский промышленный союз (BDI) подверг резкой критике соглашение по пошлинам, достигнутое председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом, и назвал его "фатальным сигналом" для экономик обеих сторон.

"Соглашение является неадекватным компромиссом и посылает фатальный сигнал тесно переплетенным экономикам по обе стороны Атлантики", - приводит заявление BDI агентство DPA. Промышленники отметили, что "на данный момент удалось избежать дальнейшего обострения ситуации", и это является "единственным положительным аспектом этого соглашения". Как указали в союзе, главным является то, чтобы соглашение стало обязательным. Компаниям по обе стороны Атлантики необходимо планирование безопасности цепочек поставок и инвестиций, считают в BDI.

Президент США Дональд Трамп 27 июля заявил после встречи с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, что Соединенные Штаты и Евросоюз договорились о том, что пошлина на все ввозимые в США европейские товары будет составлять 15%, при этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. До этого администрация Трампа заявляла о намерении ввести новые торговые пошлины на весь экспорт ЕС в размере 30%. Трамп назвал достигнутые с Евросоюзом договоренности "самыми крупными" в истории.

Американский лидер уточнил, что общая ставка 15% не касается ряда товарных позиций. В частности, указал Трамп, ситуация с пошлинами на европейскую сталь и алюминий "остается как есть". В настоящее время в США действуют 10-процентные пошлины на сталь и алюминий из Европы. Помимо этого, в сделку не входит продукция фармацевтической промышленности.