Федеральная антимонопольная служба должна заранее обратить на этот вопрос внимание "и даже может выпустить свои рекомендации", считает глава комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов направит обращение в Федеральную антимонопольную службу (ФАС) по поводу недопущения спекулятивного роста цен на школьную форму. Об этом он рассказал ТАСС.

"Направлю обращение в ФАС, чтобы они заранее обратили внимание на недопустимость роста [цен на школьную форму перед началом учебного года]. У нас обычно, когда спрос растет, начинают заигрываться. Не стоит этого делать", - подчеркнул Нилов.

Депутат обратил внимание, что общество и так "напряжено и закредитовано, денег у людей немного", и "многие вообще не могут собрать детей в школу и купить, тем более, школьную форму".

"Поэтому надо помогать, а не злоупотреблять ростом цен", - заключил Нилов, добавив, что ФАС "должна заранее обратить на это внимание и даже может выпустить свои рекомендации".

Ранее СМИ сообщали, что рост цен на школьную форму в 2025 году может составить 8-10%. Как ранее подсчитали эксперты, за комплект формы к новому учебному году в среднем придется заплатить от 7,5 тыс. до 28 тыс. рублей для мальчика и от 8,5 тыс. до 25 тыс. рублей - для девочки.