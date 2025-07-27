В ФРГ назвали "болезненным компромиссом" соглашение по пошлинам между ЕС и США

Эта сделка будет стоить Германии процветания и рабочих мест, считают в Федеральном объединении внешней и оптовой торговли республики

БЕРЛИН, 28 июля. /ТАСС/. Федеральное объединение германской внешней и оптовой торговли (BGA) назвало "болезненным компромиссом" соглашение по пошлинам, достигнутое председателем Еврокомиссии (ЕК) Урсулой фон дер Ляйен и президентом США Дональдом Трампом.

"Добавочная пошлина представляет собой экзистенциальную угрозу для многих наших торговцев", - отметили в BGA, заявление которого приводит агентство DPA. Даже если сейчас есть первоначальная определенность относительно условий торговли, цепочки поставок изменятся, а цены вырастут, считают в объединении. Соглашение с США также будет стоить Германии процветания и рабочих мест, резюмировали в BGA.

В свою очередь вице-канцлер, министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль выразил удовлетворение соглашением по пошлинам. "Мы всегда стремились к урегулированию путем переговоров. Теперь это достигнуто, и это хорошо", - сказал Клингбайль.

"По сути, я по-прежнему убежден: пошлины наносят ущерб экономике по обе стороны Атлантики. Нам нужны низкие пошлины и открытые рынки. Мы продолжаем делать ставку на хорошие торговые отношения. Для этого мы будем развивать новые глобальные партнерские отношения вместе с США", - констатировал министр, добавив, что конфликт показал необходимость позиционировать себя более независимо.

Как заявил 27 июля Трамп после встречи с фон дер Ляйен, Соединенные Штаты и Евросоюз договорились, что пошлина на все ввозимые в США европейские товары будет составлять 15%, при этом ЕС не будет взимать тарифы с американских товаров. До этого администрация Трампа заявляла о намерении ввести новые торговые пошлины на весь экспорт ЕС в размере 30%. Трамп назвал достигнутые с Евросоюзом договоренности "самыми крупными" в истории.

Президент уточнил, что общая ставка 15% не касается некоторых товарных позиций. В частности, указал Трамп, ситуация с пошлинами на европейскую сталь и алюминий "остается как есть". В США действуют 10-процентные пошлины на сталь и алюминий из Европы. Помимо этого, в сделку не входит продукция фармацевтической промышленности.