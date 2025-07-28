Наблюдается также рост количества покупок на 4%, говорится в исследовании

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Средний чек в продовольственном ретейле в России за первое полугодие 2025 года составил 570 рублей, увеличившись на 10% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года, указано в исследовании "СберАналитики" (материалы есть в распоряжении ТАСС).

"Также наблюдается рост количества покупок на 4%, что может свидетельствовать об оживлении потребительской активности в условиях адаптации к новой экономической реальности", - указывают авторы исследования.

Лидеры роста - традиционная розница и хард-дискаунтеры (магазины с ограниченным ассортиментом продукции и низкой розничной наценкой - до 10%). Наиболее существенные изменения зафиксированы в офлайн-сегменте. Лидерами по размеру среднего чека остаются гипермаркеты - 1 474 рубля (+7,5%) и супермаркеты - 807 рублей (+9%). Хард-дискаунтеры показали средний чек в 666 рублей (+9,4%). Традиционная розница, несмотря на меньший чек (491 рубль), продемонстрировала максимальный темп роста среди всех форматов - +13,4%. В целом по офлайн-торговле средний чек составил 556 рублей с приростом 9,5%.

Сфера e-commerce сохраняет высокие позиции, уступая только гипермаркетам. Средний чек составляет 1 150 рублей, однако темп роста оказался ниже офлайн-сегмента - 8%. По регионам наибольший рост среднего чека в e-commerce зафиксирован в Приволжском ФО (+13%, до 976 рублей), Дальневосточном ФО (+12,5%, до 1 219 рублей) и Сибирском ФО (+12%, до 960 рублей). Москва остается регионом с самым высоким чеком - 1 315 рублей, Санкт-Петербург продемонстрировал прирост 4% со средним чеком в 1 106 рублей.

Исследование "СберМаркетинга" также показывает значительное перераспределение рекламных бюджетов: расходы на телевизионную рекламу выросли на 40% и достигли 15,2 млрд рублей, на наружную рекламу - на 43%, на радио - на 38%. В то же время инвестиции в онлайн-видео снизились на 8%. Общий объем рекламных вложений в розничном сегменте вырос на 17%, до 36,9 млрд рублей, что может быть связано с усилением конкуренции на фоне восстановления потребительского спроса.

Анализ "СберАналитики" основан на обезличенных данных о потребительской активности 111 млн клиентов и 7 млн юридических лиц.