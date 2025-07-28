В I квартале было найдено 67 "свежих" публикаций, во II - 87, сообщили в компании

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Количество баз данных российских компаний, нигде не встречавшихся ранее и выложенных в открытый доступ с января по июнь 2025 года, составило 154 единицы, сообщили ТАСС специалисты компании F6.

В I квартале в сети было найдено 67 "свежих" публикаций, во II квартале - 87. По сравнению с 2024 годом, за январь-март новых утечек стало меньше, но за апрель-июнь их число возросло. В общей сложности новых утечек, сравнивая с 2024 годом, стало ненамного, но больше - на четыре единицы.

В F6 также подсчитали количество "утекших" за полугодие строк с различными данными российских компаний - оно составило 198,6 млн. В этих данных компания выделила ФИО, адреса людей, их пароли, даты рождения и паспорта, номера телефонов и email.

"37% из них [утечек баз данных] приходится на ретейл, в первую очередь на интернет-магазины и другие различные платформы для онлайн-шопинга. Публикация утечек из сферы услуг составила 7,7%", - добавили специалисты.