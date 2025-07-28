По данным НБКИ, среди 20 регионов-лидеров в этом сегменте розничного кредитования наибольший средний размер выданных потребкредитов в июне был отмечен в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Средний размер выданных потребительских кредитов в июне 2025 года сократился на 8,6% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года и составил 175,3 тыс. рублей (в 2024 году - 191,8 тыс. рублей). При этом по сравнению с предыдущим месяцем этот показатель, наоборот, увеличился на 7,1% (в мае - 163,7 тыс. рублей), сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, среди 20 регионов-лидеров в этом сегменте розничного кредитования наибольший средний размер выданных потребкредитов в июне этого года был отмечен в Москве (303 тыс. рублей), Санкт-Петербурге (253,4 тыс. рублей), Московской области (234,1 тыс. рублей), Татарстане (208,7 тыс. рублей) и Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (204,2 тыс. рублей).

Самый серьезный рост среднего чека потребительского кредита в июне по сравнению с маем продемонстрировали Нижегородская область (+15,4%), Приморский (+13,8%) и Пермский (+12,8%) края, а также Ростовская (+10,3%) и Свердловская (+10,2%) области. В Москве и Санкт-Петербурге средний размер потребкредита за месяц вырос на 8% и 2,2% соответственно.

"После небольшого сокращения в мае, в июне средний размер потребительского кредита вернулся к восстановительному росту, - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. - Напомним, что начиная со второй половины прошлого года средний чек потребкредита падал семь месяцев подряд, а пик этого падения пришелся на январь 2025 года. Во многом такая динамика являлась следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по охлаждению кредитного рынка, включая макропруденциальные ограничения, в том числе в отношении показателя долговой нагрузки. В то же время начиная с февраля данный показатель постепенно восстанавливался, стабилизировавшись во втором квартале 2025 года на уровне 160-180 тыс. рублей".