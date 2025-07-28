Минприроды: расширение логистических связей РФ и КНДР идет по всем направлениям

Глава ведомства Александр Козлов, в частности, отметил увеличение возможностей грузового и пассажирского железнодорожного сообщения между странами

ПХЕНЬЯН, 28 июля. /ТАСС/. Работа по расширению логистических связей между Россией и КНДР идет по всем направлениям, запуск прямого авиарейса между столицами свидетельствует о приверженности двух стран братским отношениям. Об этом заявил глава Минприроды РФ Александр Козлов, возглавляющий с российской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР.

"Работа идет по всем направлениям, связанным с логистикой. Увеличиваются возможности грузового и пассажирского железнодорожного сообщения, в том числе напрямую между Москвой и Пхеньяном. 30 апреля запустили строительство автомобильного моста через реку Туманная, Туман-ган. Я хочу еще раз поблагодарить всех людей, которые своим ежедневным трудом делают все для того, чтобы мы дружили больше и общались чаще, и у нас были такие возможности", - сказал Козлов на торжественной церемонии в честь прибытия первого прямого авиарейса из Москвы в Пхеньян.

Глава Минприроды напомнил, что в 2024 году между лидерами двух государств был подписан договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве России и КНДР, тем самым была заложена прочная основа для укрепления дружбы двух стран и народов.

"Сегодня мы вновь на деле доказываем приверженность наших дружественных стран братским отношениям. За два года мы проделали большую работу для расширения логистических возможностей наших стран", - добавил Козлов.

Первый прямой авиарейс из Москвы приземлился в Пхеньяне в 09:30 по местному времени (03:30 мск). Полет был совершен на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров. Он вылетел из Шереметьево 27 июля в 19:30 мск, время в пути составило около восьми часов. В аэропорту Пхеньяна рейс встречали торжественно. Российской делегации и членам экипажа вручили цветы.