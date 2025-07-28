Министр внешнеэкономических дел: прямое авиасообщение сблизит Россию и КНДР

Возобновление регулярного прямого рейса "Москва-Пхеньян" также будет способствовать развитию экономического сотрудничества между двумя странами, отметил Юн Чжон Хо

ПХЕНЬЯН, 28 июля. /ТАСС/. Запуск прямого авиарейса между Москвой и столицей КНДР Пхеньяном свидетельствует о высочайшем уровне развития отношений и будет стимулом еще большего сближения народов РФ и КНДР и развития торгово-экономических отношений, считает министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо, возглавляющий с корейской стороны межправительственную комиссию по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству РФ и КНДР.

"Возобновление регулярного прямого рейса "Москва-Пхеньян" представляет собой явное свидетельство высочайшего уровня развития и углубления двусторонних отношений дружбы под особым вниманием лидеров двух стран, прямой рейс будет стимулом душевного сближения дружественных чувств двух наших народов братских государств, а также ускорением нашего шага друг другу", - сказал он на торжественной церемонии в честь прибытия первого прямого авиарейса из Москвы в Пхеньян.

Он также отметил, что запуск этого авиарейса станет благоприятным условием для интенсивного развития двустороннего экономического сотрудничества.

"Считаем, что возобновление прямого рейса "Пхеньян-Москва" даст толчок к взаимовыгодному сотрудничеству, что внесет вклад в улучшение благосостояния народов двух стран", - добавил он.

Первый прямой авиарейс из Москвы приземлился в Пхеньяне в 09:30 по местному времени 28 июля. Полет был совершен на самолете Boeing 777-200ER вместимостью 440 пассажиров. Он вылетел из аэропорта "Шереметьево" в 19:30 мск воскресенья, время в пути составило около восьми часов.

В аэропорту Пхеньяна рейс встречали торжественно, российской делегации и всем членам экипажа вручили цветы.