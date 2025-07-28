На спутниковом интернете у противника "строится система управления войсками, взаимодействие между подразделениями, координация оборонительных и наступательных действий", отметил собеседник агентства

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Отключение сервисов спутниковой системы связи Starlink потенциально способно быстро привести к слепоте органов военного управления ВСУ, дезорганизации противника и, как следствие, обрушению фронта. Об этом ТАСС заявил источник в российском оборонно-промышленном комплексе.

"Отключение Starlink для ВСУ может довольно быстро привести к дезорганизации и как следствию обрушению фронта. Это связано с несколькими факторами. На спутниковом интернете у противника сейчас строится система управления войсками, взаимодействие между подразделениями, координация оборонительных и наступательных действий, разведка и управление многими системами, включая разведывательные и ударные дроны. Фактически при отключении Starlink возникнет сокращение огневой мощи, наступит слепота органов военного управления", - заявил собеседник ТАСС.

По мнению эксперта, подобные последствия будет иметь отключение Starlink более чем на сутки. "При короткой продолжительности это не повлечет серьезных последствий для ВСУ, но при отсутствии связи больше, чем на сутки, негативные последствия будут носить накопительный эффект, что позволит нашим войскам осуществлять более эффективные штурмовые и наступательные действия", - отметил источник в российском ОПК.

Ранее в СМИ со ссылкой на украинского военнослужащего сообщалось, что спутниковая система связи Starlink 24 июля перестала работать у ВСУ по всей линии фронта. Крупные сбои также были зафиксированы в США, Великобритании, Австралии, Мексике, Аргентине, Чили и Бразилии. В пятницу 25 июля в компании заявили, что сервисы спутниковой системы связи возобновили работу после масштабного сбоя.