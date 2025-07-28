По словам министра экономического развития региона Льва Решетникова, ожидаемое снижение темпов прироста связано с очень высокой базой, достигнутой по показателю инвестиций в 2024 году

НОВОСИБИРСК, 28 июля. /ТАСС/. Минэкономразвития Новосибирской области, завершившей 2024 года с рекордным приростом по объему инвестиций в основной капитал, планирует, что по итогам текущего года объем вложений вырастет на 6,3% - до 628,2 млрд рублей. Об этом сообщил ТАСС министр экономического развития региона Лев Решетников.

"На данный момент оценка инвестиций 2025 года составляет 628,2 млрд руб. <...> За 2024 год объем инвестиций в основной капитал в Новосибирской области достиг исторического максимума и составил 590,6 млрд рублей, что на 37,3% выше уровня соответствующего периода 2023 года", - сказал он.

По словам Решетникова, ожидаемое снижение темпов прироста связано с очень высокой базой, достигнутой по показателю инвестиций в 2024 году. Министр добавил, что объем валового регионального продукта (ВРП) Новосибирской области в 2025 году ожидается на уровне 2,7 трлн рублей, что выше показателя прошлого года - 2,5 трлн - на 8%. "У нас все равномерно представлено, все отрасли потихонечку растут. Это видно по динамике, ведь мы по динамике держимся в лидерах - это промышленность, логистика, торговля", - уточнил он.

Ранее основными видами экономической деятельности, которые формируют ВРП, в Минэкономразвития региона называли общественные услуги (суммарная доля составляет более 30%), промышленный комплекс (удельный вес превышает 20%), торговлю (более 16%).