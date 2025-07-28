Среди них - 9 круизных кораблей и 22 крупнотоннажных грузовых судна

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Шлюзование свыше 20 грузовых судов и 9 круизных проведено за первые сутки работы Городецкого гидроузла в Нижегородской области. Об этом сообщило Федеральное агентство морского и речного транспорта (Росморречфлот) в Telegram-канале.

"За первые сутки работы Городецкого гидроузла проведено шлюзование 9 круизных судов, а также 22 крупнотоннажных грузовых. Это стало возможным благодаря слаженной высокопрофессиональной работе диспетчеров ФБУ "Администрация Волжского бассейна", - говорится в сообщении.

Уточняется, что Росморречфлот и Росводресурсы обеспечили необходимый для судоходства уровень воды в районе гидроузла.

По информации Министерства транспорта России, утром 22 июля на Городецком гидроузле произошло обрушение оголовка камеры 15-го и 16-го шлюзов при проведении работ по строительству дополнительной камеры 15А. Судоходство временно приостановили. На место происшествия были направлены представители Росморречфлота и ФКУ "Ространсмодернизация". При министерстве был создан оперативный штаб для координации работ на гидроузле. На момент аварии через шлюз планировали пройти 10 пассажирских судов с 1,5 тыс. пассажиров. Пять теплоходов отправили по другим маршрутам. Еще 14 пассажирских судов планировали пройти через узел с 23 по 25 июля. 26 июля Росморречфлот сообщил, что движение судов на Городецком гидроузле восстановлено досрочно.