"Авито работа": работа с применением ИИ стала популярнее у соискателей

В частности, на 172% вырос интерес к работе, на которой требуются навыки оперирования данными и аналитикой при помощи искусственного интеллекта

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Вакансии на должности, где нужно работать с искусственным интеллектом, стали в среднем в 2,5 раза популярнее у соискателей в России, рассказали ТАСС в сервисе "Авито работа".

В сервисе сравнивали периоды весны 2025 и 2024 годов. Так, на 172%, или более чем в 2,7 раза, вырос интерес к работе, на которой требуются навыки оперирования данными и аналитикой при помощи ИИ. В "Авито" уточнили, что в это число входят должности в IT, управлении проектами, бухучете и так далее.

Помимо этого, почти в 2,3 раза (или на 127%) стала популярнее работа с навыками "ИИ в графических действиях" - дизайн, SMM и подобные им. На 141%, или почти в 2,5 раза, возрос интерес к работе, где ИИ нужно применять к действиям с текстом - копирайтингу, маркетингу и PR.

Активнее всего из-за ИИ-технологий меняются финансы, маркетинг, производство, медицина, логистика, образование и IT, констатирует директор сервиса HR-tech в "Авито" Дмитрий Королев. Спрос, по его словам, растет на тех, "кто умеет работать на стыке своей отрасли и цифровых технологий", но также на ИИ-разработчиков, аналитиков данных, специалистов по машинному обучению и нейросетям и на тренеров ИИ-систем.