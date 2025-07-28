28 июля, 07:46,
обновлено 28 июля, 07:55

В работе информационных систем "Аэрофлота" произошел сбой

Владимир Гердо/ ТАСС
© Владимир Гердо/ ТАСС
В компании предупредили о возможной корректировке расписания рейсов

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. "Аэрофлот" предупредил о возможной корректировке расписания рейсов из-за сбоя в работе информационных систем.

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"В работе информационных систем авиакомпании произошел сбой. Возможны перебои в работе сервисов. В связи с этим ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены", - говорится в сообщении авиакомпании в Telegram-канале.

В "Аэрофлоте" добавили, что в настоящее время команда специалистов работает над минимизацией рисков выполнения производственного плана полетов и скорейшим восстановлением работы штатной работы сервисов. 

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