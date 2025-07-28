По данным Росстата, за январь - июнь выпуск стального проката в стране составил 29,2 млн тонн

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Выплавка стали в России в I полугодии 2025 года снизилась на 4,8%. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

"Минпромторг России в своей работе пользуется данными официальной статистики Росстата, в соответствии с которой выплавка стали уменьшилась на 4,8% в сравнении с I полугодием 2024 года", - сказали там.

По данным Росстата, за январь - июнь 2025 года выпуск стального проката в РФ составил 29,2 млн тонн (-6% в годовом сравнении), выпуск нелегированной стали составил 27,6 млн тонн (-2,7% в годовом сравнении), а выплавка чугуна снизилась на 0,2% - до 25,8 млн тонн. По итогам 2024 года объем выплавки стали в РФ сократился на 7%, говорил глава Минпромторга Антон Алиханов.