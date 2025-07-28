В ведомстве привели в пример антикризисную программу группы "Мечел", которая позволит компании сохранить устойчивость на рынке, объемы выпуска металлургической продукции, наработанные компетенции и занятость на предприятиях группы

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Минпромторг для поддержки металлургов прорабатывает с банками и компаниями, накопившими долговую нагрузку в период высоких ставок, отсрочку платежей по кредитным обязательствам, реструктуризацию кредитного портфеля и неухудшение условий заимствования. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Минпромторга РФ.

"С компаниями, накопившими свою долговую нагрузку в условиях повышенной стоимости заемного финансирования, мы прорабатываем с ключевыми банками - партнерами отсрочку платежей по кредитным обязательствам, реструктуризацию кредитного портфеля и неухудшение условий заимствования. Также совместно с Минфином России и ФНС рассматриваем возможность предоставления каникул по уплате налоговых и страховых платежей, а также НДПИ", - сказали в министерстве. Там отметили, что последний яркий пример совместной работы по оптимизации задолженности - это антикризисная программа группы "Мечел", которая позволит компании сохранить устойчивость на рынке, объемы выпуска металлургической продукции, наработанные компетенции и занятость на предприятиях группы.

Кроме того, в Минпромторге подчеркнули, что в некоторых ситуациях отрицательный операционный поток предприятий связан не с высокой долговой нагрузкой, а в целом со снижением рентабельности производственных процессов. "В таких случаях мы помогаем снизить себестоимость выпуска металлопродукции. Например, совместно с ОАО "РЖД" решаем логистические сложности по перевозки металлопродукции", - сказали там. Большая группа предприятий металлургической промышленности с непрерывным производственным циклом была включена в перечень организаций, осуществляющих работы, приостановка которых невозможна по производственно-техническим условиям, определяемых в соответствии с правилами недискриминационного доступа перевозчиков, что дает преимущества в доступе к инфраструктуре железнодорожного транспорта общего пользования, добавили в министерстве.

Там также уточнили, что в отрасли черной металлургии с помощью общесистемных механизмов СПИК и кластерной инвестиционной платформы поддержаны ключевые инвестиционные проекты на сумму свыше 600 млрд рублей. Кроме того, Минпромторгом в рамках механизма кластерной инвестиционной платформы в 2023-2024 годах поддержаны инвестиционные проекты с общим объемом вложений свыше 300 млрд рублей, направленные на импортозамещения широкого спектра металлопродукции из нержавеющих и специальных марок стали, добавили там.

По итогам I квартала 2025 года объем инвестиций в отрасль не уменьшился, а, наоборот увеличился на 23,2%, до 123 млрд рублей, отметили в министерстве.

Об акцизе на жидкую сталь

В пресс-службе Минпромторга также добавили, что вопрос о повышении порогового значения в 30 тыс. рублей для уплаты акциза на жидкую сталь прорабатывается с Минэкономразвития и Минфином на основании предложений отрасли.