По словам главы комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" Айсена Николаева, грузопотоки необходимо распределять по всем направлениям, а не только по восточному

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Железные дороги имеют мощности для провозки угля, но нужно правильно выстроить логистические цепочки. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

"На сегодняшний день резерв по провозу по железной дороге имеется, его надо просто правильно использовать, правильно выстраивать логистические цепочки. Необходимо смотреть не только на восточные направления, но и на другие направления", - сказал он.

Николаев отметил, что необходимо рассчитать экономическую эффективность провозки угля по рекам до Северного морского пути. "Вопрос не в том, можно или нельзя. Если это экономически эффективно, в этом есть экономический смысл, то, конечно, этим надо заниматься. Если экономического смысла нет, то начинать процесс ради самого процесса все-таки неразумно", - сказал он.

Он подчеркнул, что грузопотоки необходимо распределять по всем направлениям, а не только по восточному. "Вот порт Тамань, например, тоже очень большой ресурс, который, к сожалению, сегодня не до конца используется. <...> Мы надеемся, что в скором времени мы увидим спад мировых цен и определенное повышение начнется", - добавил Николаев.

Ранее президент РФ Владимир Путин согласовал программу поддержки угольной отрасли, подготовленную Минэнерго России. Согласно письму вице-премьера РФ Александра Новака (копия есть у ТАСС), несколько мер для улучшения ситуации в угольной отрасли включает предложение РЖД заключить с угольными предприятиями Хакасии соглашения о гарантированном вывозе угля в 2025 году на экспорт в восточном направлении. Также речь идет о скидке РЖД в 12,8% на экспорт угля в западном и южном направлениях и возврате понижающих коэффициентов в 0,4 на дальность и 0,895 для энергетического угля на период с 1 мая по 31 декабря. При этом Минфин должен обеспечить РЖД компенсацию этих мер, отмечалось в письме.