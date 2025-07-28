Выработка электроэнергии СЭС по ДПМ ВИЭ за пять месяцев выросла на 13,2%

Выработка ветроэлектростанций по ДПМ ВИЭ упала на 17,5%

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Солнечные электростанции РФ за январь - май 2025 года нарастили выработку электроэнергии по договору о предоставлении мощности (ДПМ ВИЭ) на 13,2%. На 1 июня 2025 года выработка составила 1,1 млрд кВт·ч, сообщили ТАСС в Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ).

Выработка ветроэлектростанций по ДПМ ВИЭ упала на 17,5% - до 2,45 млрд кВт·ч.

Ассоциация развития возобновляемой энергетики (АРВЭ) - некоммерческая организация, представляющая интересы крупнейших и наиболее активных участников российского сектора ВИЭи низкоуглеродного водорода.