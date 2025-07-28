Планируется встреча с министром транспорта США и временно исполняющим обязанности директора NASA Шоном Даффи, рассказал глава Роскосмоса

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Делегация Роскосмоса приглашена на предстоящий запуск американского корабля Crew Dragon с российским космонавтом - в рамках поездки планируется встреча с министром транспорта США и временно исполняющим обязанности директора NASA Шоном Даффи, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Баканов.

"С мыса Канаверал из Флориды на [ракете] Falcon и [корабле Crew] Dragon запускаются два американских астронавта и наш российский космонавт. Мы как раз приглашены на этот запуск и проведем ряд переговоров о дальнейшем взаимодействии и сотрудничестве между Роскосмосом и НАСА <...> У нас планируется встреча с руководителем нового NASA [Шоном Даффи]", - сказал он в интервью РБК ТВ.

Запуск миссии Crew-11 намечен на 31 июля. В состав экипажа вошел российский космонавт Олег Платонов, американские астронавты Зена Кардман и Майкл Финк, а также японский астронавт Кимия Юи.

Роскосмос и НАСА осуществляют перекрестные полеты по программе МКС. Так, некоторые американские астронавты летают на станцию на российских "Союзах", а некоторые космонавты РФ - на американских кораблях Crew Dragon. Начальник Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина (входит в Роскосмос) Максим Харламов в январе сообщал ТАСС о продлении программы перекрестных полетов к МКС на 2025-2026 годы включительно.