"Кировский завод" поставил в Белоруссию 13 тракторов "Кировец" в 2025 году

Глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга Александр Ситов сообщил, что общая стоимость техники составила 188 млн рублей

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 28 июля. /ТАСС/. АО "Петербургский тракторный завод" (входит в ГК "Кировский завод") поставил в 2025 году в Белоруссию 13 тракторов "Кировец" на 188 млн рублей, сообщил ТАСС глава городского комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Александр Ситов.

"У нас есть уже много успешных примеров совместного взаимодействия. Самый яркий кейс кооперации - трактор "Кировец". В части заключения экспортных контрактов "Петербургский тракторный завод" за 2024 год отгрузил Республике Беларусь 68 тракторов на более 880 млн рублей. Динамика роста весьма значительна относительно прошлых лет - в 2022 году было отгружено 39 единиц техники на 177 млн рублей, а в 2023 году - 65 единиц на общую сумму в 432 млн. рублей За первый квартал 2025 года экспортировано 13 единиц на 188 млн рублей", - рассказал он.

По его словам, доля белорусских комплектующих в тракторе "Кировец", в зависимости от модели, может составлять до 20% себестоимости. Из Беларуссии поставляют огромные шины, стеклянную кабину и другие комплектующие. Всего примерно 40 деталей от карданного вала, кондиционера до мелких деталей.

"В условиях санкционной политики со стороны Запада углубление кооперации в экономической и промышленной сферах становится важнейшим направлением работы. Санкт-Петербург - один из крупнейших научных и промышленных центров страны. Нам есть, что предложить нашим белорусским коллегам в области сложных наукоемких продуктов. Замечу, что Беларусь - это не только аграрная, но еще и крупная машиностроительная страна, где сохранилось промышленное наследие Советского Союза", - отметил Ситов.

Группа компаний "Кировский завод" является одним из крупнейших российских промышленных предприятий. Завод выпускает тракторы, оборудование для тепло- и гидроэнергетики, металлургическую продукцию.