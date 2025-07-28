Самолет вылетел из Шереметьево 27 июля в 19:30 мск

ТАСС, 28 июля. ТАСС публикует кадры прибытия в Пхеньян первого прямого авиарейса из Москвы, который приземлился в 9:30 по местному времени (3:30 мск).

Самолет вылетел из Шереметьево 27 июля в 19:30 мск. Обратный рейс запланировали на 29 июля в 09:00 по местному времени (3:00 мск).

Делегации России во главе с руководителем Минприроды Александром Козловым и членам экипажа вручили цветы.

© Евгений Мессман/ ТАСС

В начале июля Росавиация выдала авиакомпании Nordwind допуск на полеты в КНДР. Далее, как сообщил Козлов, полеты будут выполняться раз в месяц.