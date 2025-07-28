SCMP: Пекин и Вашингтон могут продлить тарифное перемирие еще на три месяца

По данным газеты, в течение ожидаемого 90-дневного продления тарифного перемирия стороны обязуются не вводить дополнительные пошлины друг против друга и не обострять торговую войну другими способами

ГОНКОНГ, 28 июля. /ТАСС/. КНР и США, вероятно, продлят тарифное перемирие еще на три месяца в ходе переговоров в Стокгольме, которые открываются в понедельник. Об этом сообщает газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники с обеих сторон.

По данным источников, в ходе третьего раунда торговых переговоров две крупнейшие экономики мира изложат свои взгляды на основные спорные вопросы, а не достигнут конкретных прорывов.

Один из источников сообщил газете, что в течение ожидаемого 90-дневного продления тарифного перемирия "обе страны обязуются не вводить дополнительные пошлины друг против друга и не обострять торговую войну другими способами".

Кроме того, ожидается, что Пекин будет оказывать давление на Вашингтон "по вопросу пошлин, связанных с фентанилом". Один источник сообщил, что Пекин считает 20-процентные пошлины на фентанил "несправедливыми", но, "возможно, сможет позволить себе 10-процентную базовую пошлину на весь импорт, если дополнительные пошлины будут отменены".

По результатам переговоров в Женеве 10-11 мая между представителями США и КНР было объявлено о взаимном снижении на 90 дней (начиная с 12 мая) пошлин на 115% (до 30% на ввозимые в США китайские товары и 10% на поставляемые в КНР американские товары). Срок этой сделки истекает 12 августа.

На прошлой неделе глава американского Минфина Скотт Бессент заявил, что США и Китай 28-29 июля обсудят в Стокгольме продление действующих соглашений по двусторонней торговле. Он дал положительную оценку китайско-американскому товарообороту, а также сказал, что переговоры могут затронуть более широкий круг тем, включая продолжение закупок российской и иранской нефти Пекином.