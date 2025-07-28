Тестовая поставка пройдет по маршруту через Болгарию и Румынию

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Украина впервые импортирует азербайджанский газ по Трансбалканскому коридору. Об этом заявил глава украинской компании "Нафтогаз" Сергей Корецкий.

"Украина впервые импортирует азербайджанский газ по Трансбалканскому коридору. Заключено первое соглашение о закупке газа с компанией Группы SOCAR - SOCAR Energy Ukraine", - написал он в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Тестовая поставка пройдет по маршруту через Болгарию и Румынию. "Это небольшой по объему, но стратегически важный шаг, открывающий путь к долгосрочному сотрудничеству. А также еще один пример диверсификации источников поставок", - добавил Корецкий.

Также 27 мая Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг Украины, утвердила процедуры для начала импорта газа из Греции, Болгарии, Румынии и Молдавии по Трансбалканскому коридору. 1 января транзит российского газа в Европу через территорию Украины был полностью остановлен из-за отказа Киева продлевать соглашение с "Газпромом". Остановка транзита повысила потребности самой Украины в техническом газе для поддержания давления в трубе. В итоге Киев вынужден закупать топливо по очень высоким ценам. С конца января компания "Нафтогаз" начала импортировать газ, постоянно наращивая объемы закупок. С февраля запасы газа в ПХГ Украины остаются на рекордно низком уровне.