Показатель составил $3,89 млрд, отметил посол РФ Сергей Вакунов

БИШКЕК, 28 июля. /ТАСС/. Товарооборот между Россией и Киргизией за 2024 год вырос более чем на 25%, составив $3,89 млрд. Об этом сообщил посол РФ в Киргизии Сергей Вакунов.

"По итогам 2024 года взаимный товарооборот увеличился на 25,3% и составил $3,89 млрд. Это ставит нашу страну на второе место после Китая по объему торговли с республикой с долей в 22,1%", - приводятся его слова на сайте посольства.

Дипломат добавил, что в 2024 году российские инвестиции в Киргизию выросли на 75% и составили почти $280 млн, еще около $56 млн поступило за первый квартал текущего года. По его словам, в республике работают свыше 1 700 предприятий с участием российского капитала, ими реализуются проекты в энергетике, горнорудной отрасли, промышленности, электронной торговле.

Россия является одним из главных торгово-экономических партнеров Киргизии. В 2025 году стороны планируют довести товарооборот до $5 млрд.