Минсельхоз сохраняет прогноз урожая зерна в 2025 году

Планируется производство 135 млн тонн зерновых и зернобобовых культур при благоприятных погодных условиях

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Минсельхоз России сохраняет прогноз по производству зерновых и зернобобовых культур на уровне 135 млн тонн в 2025 году при благоприятных погодных условиях в период уборки урожая. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе Минсельхоза России.

"В текущем году в отдельных регионах Юга страны, в частности, Ростовской области, Республике Крым и некоторых районах Краснодарского края сложились неблагоприятные условия для формирования урожая зерновых культур. Минсельхоз сохраняет прогноз по производству зерновых и зернобобовых культур на уровне 135 млн тонн при благоприятных погодных условиях в период уборки урожая", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, как отметили в министерстве, в большинстве регионов Центрального, Приволжского, Северо-Кавказского федеральных округов, а также в отдельных южных регионах (Адыгея, Волгоград) фактическая урожайность выше прошлогодних показателей.

Ранее министр сельского хозяйства РФ Оксана Лут сообщила, что урожай зерна в России по итогам 2025 года ожидается на уровне 135 млн тонн, в том числе 88-90 млн тонн пшеницы.

По итогам 2024 года урожай зерна в России составил почти 130 млн тонн.