В качестве примера "разового проекта" продюсер привел фильм "Красный шелк"

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Сотрудничество в кинопроизводстве между Россией и Китаем является разовой практикой и пока не переросло в устойчивую модель взаимодействия. Таким мнением поделился продюсер Рубен Дишдишян в интервью ТАСС.

"Я пока не вижу условий для системного, устойчивого взаимодействия. Разовые проекты возможны. Но это не тенденция, это не стало системным толчком", - отметил он.

В качестве примера "разового проекта" продюсер привел фильм "Красный шелк" - российско-китайский ретро-детективный экшен режиссера Андрея Волгина, который выйдет в китайский прокат в сентябре. "Нужно посмотреть, как пройдет прокат ["Красного шелка"] в Китае, буду рад, если все сложится удачно", - сказал Дишдишян.

Также во время беседы он рассказал, что продюсеры кинокомпании "Марс медиа" ведут переговоры с китайскими кинематографистами о создании нового совместного проекта - экшен-фильма о нападении на поезд.