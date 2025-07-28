К 10:15 мск индекс Мосбиржи находился на уровне 2 755,84 пункта

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале торговой сессии демонстрирует снижение основных индексов, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,48%, до 2 759,21 пункта, индекс РТС также снижался на 0,48% - до 1 092,62 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи снизился на 3,05 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 11,029 рубля.

К 10:15 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на отметке в 2 755,84 пункта (-0,6%), индекс РТС составлял 1 091,29 пункта (-0,6%). В это же время курс юаня замедлил снижение и был на уровне 11,042 рубля (-1,8 копейки).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,14% и находился на уровне 2 776,35 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.

Московская биржа с 13 июня 2024 года приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.