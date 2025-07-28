Ведомство организовало надзорные мероприятия

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Транспортная прокуратура контролирует ситуацию, связанную со сбоем информационных систем "Аэрофлота" в аэропорту Шереметьево. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Московской межрегиональной транспортной прокуратуры.

"Московской прокуратурой по надзору за исполнением законов на воздушном и водном транспорте в связи со сбоем в работе информационных систем и сервисов ПАО "Аэрофлот" организованы надзорные мероприятия. Вопрос соблюдения прав пассажиров при осуществлении перевозок находится на контроле в транспортной прокуратуре", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" предупредил о возможной корректировке расписания рейсов из-за сбоя в работе информационных систем. В авиакомпании добавили, что работают над минимизацией рисков выполнения полетов и скорейшим восстановлением штатной работы сервисов.