"Аэрофлот" отменил 42 рейса из Москвы из-за сбоя информационных систем

Отменены рейсы в сообщении с Астраханью, Грозным, Екатеринбургом, Ереваном, Казанью, Калининградом и другими городами

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" отменила 42 пары рейсов в/из Москвы в связи со сбоем информационных систем, сообщил авиаперевозчик.

Так, отменены рейсы в сообщении с Астраханью, Грозным, Екатеринбургом, Ереваном, Казанью, Калининградом, Красноярском, Махачкалой, Минеральными Водами, Минском и другими городами.

"Пассажиры отмененных рейсов могут обратиться в зал выдачи багажа аэропорта Шереметьево для того, чтобы забрать оформленный ранее багаж. Во избежание образования скоплений пассажиров просим вас покинуть аэропорт Шереметьево", - добавили в авиакомпании.

В "Аэрофлоте" отметили, что пассажирам отмененных рейсов доступны возврат денежных средств или переоформление на рейсы в ближайшие 10 дней. "Обратите внимание: кассы в аэропорту временно не осуществляют возвраты и не переоформляют билеты. Оформить возврат или переоформить билет, купленный у агента, необходимо по месту покупки", - сказали там.

Ранее в авиакомпании сообщали, что в работе информационных систем произошел сбой. Возможны перебои в работе сервисов, а также в связи со сбоем ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены.