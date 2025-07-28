Павильон расположится между Новой Третьяковкой и улицей Крымский Вал и будет работать ежедневно, кроме понедельников

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Павильон "Экономика Москвы" откроется в парке искусств "Музеон" в рамках форума-фестиваля "Территория будущего. Москва 2030". Посетили смогут принять участие в большой экономической игре и поучаствовать в других тематических активностях, сообщили в пресс-службе столичного департамента экономической политики.

"Большой блок программы павильона - это образовательные мероприятия. Наша современная летняя площадка станет центром, где объединятся в эффективную коммуникацию город и его жители. Благодаря большому количеству лекций и мастер-классов от ведущих экономистов и финансистов, известных экспертов и предпринимателей, популярных блогеров экономика Москвы станет понятной и близкой для каждого, а ее роль в будущем столицы - очевидной. Любой посетитель сможет найти что-то интересное для себя: каждый день недели павильон будет ждать свою аудиторию", - приводятся в сообщении слова заммэра Москвы, руководителя департамента Марии Багреевой.

В павильоне для гостей подготовят масштабную игру. В ходе выполнения заданий посетители смогут разобраться в сложных экономических аспектах и узнать много нового об экономике Москвы. Во время игры участники будут зарабатывать виртуальную валюту, которую смогут обменять на сувениры.

Также в павильоне будут проходить лекции и обсуждения по темам личной финансовой безопасности, финансовой грамотности, инвестиций, профессиональной самореализации. личны финансов, карьерных трендов и других. Кроме того, предусмотрены мероприятия для предпрнимателей.

Павильон расположится между Новой Третьяковкой и улицей Крымский Вал и будет работать ежедневно, кроме понедельников. Время работы павильона: вторник - четверг с 12:00 до 20:00, пятница - суббота 12:00-22:00, воскресенье 12:00-21:00.

О форуме

Форум-фестиваль "Территория будущего. Москва 2030" пройдет в рамках проекта "Лето в Москве". С 1 августа по 14 сентября на десятках площадок состоятся культурные, спортивные, образовательные и другие мероприятия, посвященные развитию российской столицы. Информация о площадках и подробная программа доступны на официальном сайте форума-фестиваля.

Организаторы отмечают, что "Территория будущего. Москва 2030" - это возможность в масштабах города познакомиться с будущим, опробовав его технологии, которые уже сегодня применяются в столице. Дети и взрослые смогут пообщаться с роботами и искусственным интеллектом, посмотреть на работу современного беспилотного транспорта, поиграть на технологичных спортивных площадках, изучить новые образовательные, медицинские и промышленные инновации, погрузиться в VR-пространство.