Рассматриваются два варианта такого увеличения: до 22% аналогично налогообложению крупных доходов по НДФЛ или до 25 % аналогично основной ставке налога на прибыль

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Председатель партии "Справедливая Россия - За правду" Сергей Миронов и депутат фракции, первый зампред комитета Госдумы по бюджету и налогам Александр Ремезков направили письмо на имя министра финансов РФ Антона Силуанова с просьбой оценить возможность увеличения налоговой ставки для личных фондов, фракция в настоящее время разрабатывает соответствующий законопроект. Текст письма есть в распоряжении ТАСС.

"В настоящее время наша фракция разрабатывает законопроект об увеличении налоговой ставки для личных фондов. При этом рассматриваются два варианта такого увеличения: до 22% аналогично налогообложению крупных доходов по НДФЛ или до 25 % аналогично основной ставке налога на прибыль. <…> В этой связи просим Министерство финансов Российской Федерации оценить возможное ежегодное увеличение доходов федерального бюджета в случае повышения налоговой ставки по налогу на прибыль для личных фондов до 22 или 25%", - говорится в документе.

Депутаты напомнили, что в 2024 году в рамках налоговой реформы в том числе была повышена налоговая ставка на прибыль организаций. При этом, отметили они, не была увеличена ставка для личных фондов, хотя личные фонды предоставляет своим владельцам существенные преференции.

Личный фонд вправе заниматься предпринимательской деятельностью, создавать хозяйственные общества или участвовать в них. "В этом смысле личный фонд ничем не отличается от коммерческий организации", - добавили авторы письма. Кроме того, личные фонды несут субсидиарную ответственность по долгам учредителя только три года, а не десять лет.

"Это прижизненный наследственный фонд, куда учредитель передает имущество стоимостью не менее 100 млн рублей, после чего фонд становится его собственником. Такая игрушка для очень богатых, которые формально отдавая часть активов, получают взамен ряд важных льгот. <…> Непонятно, за что такие поблажки", - рассказал Миронов ТАСС.