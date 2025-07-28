Такой результат в компании объясняют эффектом от введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин на иностранные автомобили

БЕРЛИН, 28 июля. /ТАСС/. Прибыль германского автоконцерна Audi в первом полугодии 2025 года составила €1,3 млрд, что на 37,5% меньше, чем за аналогичный период годом ранее. Об этом говорится в соответствующем отчете компании.

Такой результат в Audi объясняют эффектом от введенных президентом США Дональдом Трампом пошлин на иностранные автомобили, а также продолжающейся трансформацией бизнеса компании, которая как и остальные германские автопроизводители в последние годы столкнулась с сильной конкуренцией со стороны китайских производителей электроавтомобилей.

Несмотря на падение прибыли, общая выручка выросла на 5,3% до €32,6 млрд. Концерн поставил за первые шесть месяцев 2025 года почти 800 тыс. автомобилей, что на 5,9% ниже, чем годом ранее. В то же время поставки электрокаров показали значительный рост поставок - они превысили 100 тыс. (рост на 32%).

"Ситуация продолжает оставаться сложной. В дополнение к напряженной конкуренции на финансовых показателях в первое полугодие сказались резко выросшие импортные пошлины США, а также затраты на меры по реструктуризации бизнеса Audi. Неопределенность относительно программ по стимулированию покупки электроавтомобилей снизила спрос на некоторых рынках. В то же время мы предпринимаем крупнейшую за всю историю трансформацию компании", - приводятся в отчете слова главы концерна Юргена Риттерсбергера.

Audi стал третьим германским автопроизводителем, отчитавшимся о плохих результатах экономической деятельности в первые шесть месяцев текущего года. На прошлой неделе о резком снижении прибыли сообщили Volkswagen и Porsche.