Отобраться на участие в программе Positive Hack Camp смогли начинающие эксперты из Индии, Индонезии, Малайзии, Вьетнама, Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ, Ирана и других государств

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Молодые специалисты по кибербезопасности второй год подряд приехали в Россию для обучения в рамках образовательной инициативы Positive Hack Camp, сообщили ТАСС в компании Positive Technologies. В первой программе год назад приняли участие около 70 специалистов из 20 стран, на этот раз - более 90 из 25 стран.

В прошлом году заявок было порядка 350, в 2025 же году - 765. Отобраться на участие смогли начинающие специалисты (но с достаточным уровнем знаний в ИБ) из Индии, Индонезии, Малайзии, Вьетнама, Саудовской Аравии, Египта, ОАЭ, Ирана, из стран Африки, Латинской Америки и других государств.

Программа обучения, как и в 2024 году, займет две недели. Она объединит практическую часть с занятиями по разным темам, и культурную с посещением знаковых мест Москвы. Hack Camp проходит при поддержке Минцифры РФ и CyberEd - проекта фонда развития результативной кибербезопасности "Сайберус".