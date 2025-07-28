Республике нужны такие независимые эксперты, которые ответили бы, стоит ли вкладывать деньги в новую разведку или бурить старое, отметил белорусский президент

МИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко обратился с просьбой к губернатору Тюменской области Александру Моору предоставить экспертов для оценки перспектив добычи нефти в республике.

"Мне хотелось бы получить экспертную оценку специалистов по поводу перспектив добычи углеводородного сырья в Беларуси, - сказал белорусский лидер на встрече с главой региона. - Нам нужны такие независимые эксперты, которые могли бы ответить на вопрос, в каком направлении нам здесь развиваться, стоит ли нам вкладывать деньги в новую разведку или старое как-то бурить. Хотя мы научились немалому и по горизонтальному бурению, и с вами делимся этими навыками".

По словам Лукашенко, Белоруссия готова поставлять области оборудование для добычи углеводородного сырья. "Мы заточены, в общем-то, в основном на Тюменскую область [в] поставках этого оборудования. А сейчас, когда эти бешеные ушли от нас, от вас, - слава Богу, пусть уходят - мы готовы заменить их и поставлять по всей России необходимое оборудование для добычи углеводородного сырья. Кое-какие навыки у нас есть", - сообщил он.

Как отметил президент республики, Белоруссия ранее приобретала у Тюменской области много газотурбинных установок. "Если я не ошибаюсь, много закупали на Западе этих установок, но вы научились после их ухода осуществлять ремонт. Обслуживание - это наш интерес большой. Мы готовы сотрудничать с вами по поводу турбин, особенно иностранного производства, которые мы научились делать", - проинформировал Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии призвал отечественных нефтяников "не раскачиваться, а бурить и бурить". Как сообщал председатель концерна "Белнефтехим" Илья Икан, добыча нефти в республике за первое полугодие 2025 года выросла на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

Иные вопросы взаимодействия

Говоря о других темах сотрудничества, Лукашенко упомянул, что товарооборот Белоруссии и Тюменской области по итогам 2024 года приблизился к $4 млрд. По его словам, республика в основном закупает углеводородное сырье. "Нам хотелось бы, чтобы мы у вас покупали большую номенклатуру. Вы в этом будете, конечно же, заинтересованы. То есть надо расширять по номенклатуре наше сотрудничество", - сказал президент. Лидер республики обратил внимание, что Белоруссия поставляет региону немало комплектов шасси на базе МАЗ, на которые потом устанавливается соответствующее оборудование. "Но как-то притормозили по автобусам <...>. Спрос очень большой. Хотелось бы нам, чтобы мы наше сотрудничество в этой сфере не снижали", - отметил он. Как проинформировал президент, белорусские автобусы могут ездить на газомоторном топливе. "Электробусы сегодня очень широко используем в Беларуси. Они тестирование прошли очень серьезное. Поэтому, если у вас будет интерес к этому, посмотрите", - предложил Лукашенко.

Белоруссия готова сотрудничать с областью в сфере биобезопасности, проведении соответствующих научных исследований. "Я думаю, вы хорошо знаете возможности Беларуси. В последнее время мы кое-чему научились", - добавил руководитель республики.