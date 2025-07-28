Такой подход приведет к оттоку инвестиций для европейской промышленности и сельского хозяйства, указал глава МИД России

СОЛНЕЧНОГОРСК /Московская область/, 28 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прогнозирует, что торговое соглашение между США и Евросоюзом станет причиной дальнейшей деиндустриализации Европы.

"Ясно, что такой подход будет вести к дальнейшей деиндустриализации Европы, к перетоку инвестиций из Европы в Соединенные Штаты, и это будет очень сильный удар - прежде всего цены на энергоносители, отток инвестиций для европейской промышленности, европейского сельского хозяйства", - сказал глава российского внешнеполитического ведомства, выступая на форуме "Территория смыслов".

Руководитель МИД РФ напомнил о недавней встрече президента США Дональда Трампа и главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен. "Она потом с гордостью, с наслаждением заявила, что они достигли договоренности, в соответствии с которой европейские товары будут поступать в США и будут облагаться 15-процентной пошлиной, а Соединенные Штаты будут поставлять свои товары в Европу без каких-либо пошлин, с нулевыми пошлинами, плюс $750 млрд Европа потратит на закупку американских энергоносителей, прежде всего сжиженного природного газа и ядерной энергетики, и за счет полного отказа от закупки российских энергоносителей", - констатировал Лавров. Он добавил, что "еще где-то на $600 млрд, как объявил Трамп, будут сделаны инвестиции".

"Но деятели типа Урсулы фон дер Ляйен буквально кичатся тем, что они идут по этому пути: да, мы будем вынуждены тратить больше средств, да, у нас, наверное, будет меньше возможности решать социальные проблемы населения, но мы обязаны Россию победить", - описал ситуацию российский министр.

Он уверен, что торговые договоренности США и ЕС, "конечно же, для старого континента ущербны, тут даже можно не анализировать".