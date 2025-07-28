Второй энергоблок БелАЭС включили в сеть

Блок работает на номинальной мощности, сообщила пресс-служба Министерства энергетики Белоруссии

МИНСК, 28 июля. /ТАСС/. Персонал Белорусской АЭС (БелАЭС) включил второй энергоблок станции в сеть после восстановления работы системы охлаждения генератора. Об этом сообщила пресс-служба Министерства энергетики Белоруссии.

16 июля ведомство информировало, что второй блок станции отключен от сети. Причиной стало срабатывание сигнализации об отклонении в работе системы охлаждения генератора - неядерной части блока. В Минэнерго отмечали, что ситуация штатная и не представляет угрозы безопасной эксплуатации АЭС.

"Второй энергоблок Белорусской атомной станции включен в сеть после завершения технологических операций по восстановлению работы системы охлаждения генератора. В настоящее время блок работает на номинальной мощности", - говорится в сообщении.

БелАЭС, расположенная в районе города Островец Гродненской области, возведена по типовому российскому проекту "АЭС-2006". Генеральным подрядчиком выступила компания "Атомстройэкспорт" (входит в госкорпорацию "Росатом"). Первый энергоблок станции БелАЭС был включен в объединенную энергосистему в ноябре 2020 года, введен в промышленную эксплуатацию в июне 2021 года. Второй энергоблок БелАЭС включен в объединенную энергосистему страны в мае 2023 года, введен в промышленную эксплуатацию 1 ноября того же года.