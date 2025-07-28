В Кремле видели сообщения о якобы хакерской атаке на "Аэрофлот"

Необходимо уточнять информацию и ждать соответствующих решений, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Кремль знаком с утверждениями о том, что сегодняшний сбой в работе информационных систем "Аэрофлота" якобы может быть связан с хакерской атакой. Эти публикации выглядят тревожно, но нуждаются в уточнении, отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Мы читаем информацию, которая сейчас идет на этот счет. В прикладном плане нужно обращаться в правительство, министерство транспорта, саму компанию. Но та информация, которую мы читаем в общем доступе, - достаточно тревожная. Хакерская угроза сохраняется для всех крупных компаний, оказывающих услуги населению. Будем уточнять информацию и ждать соответствующих разъяснений", - сказал он в ответ на вопрос, правдоподобны ли утверждения о хакерской атаке и какие последствия это может иметь.

Ранее "Аэрофлот" предупреждал о возможной корректировке расписания рейсов из-за сбоя в работе информационных систем. В авиакомпании указали, что сейчас команда специалистов работает над скорейшим восстановлением штатной работы сервисов.