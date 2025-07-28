В авиакомпании попросили пассажиров отмененных рейсов не пребывать в аэропорте вылета, уточнив, что возможность оформления возврата денежных средств и переоформления билетов будет доступна после возобновления работы сервисов авиакомпании

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Авиакомпания "Аэрофлот" выполнила 76 рейсов в/из Шереметьево из запланированных в расписании 123 в период с 00:00 мск по 12:00 мск 28 июля на фоне сбоя информационных систем, сообщил авиаперевозчик.

"В период с 00:00 мск по 12:00 28 июля "Аэрофлотом" выполнено 76 рейсов из 123 запланированных в расписании авиакомпании в/из Шереметьево", - говорится в сообщении.

В авиакомпании попросили пассажиров отмененных рейсов не пребывать в аэропорт вылета, уточнив, что возможность оформления возврата денежных средств и переоформления билетов будет доступна после возобновления работы сервисов авиакомпании. В настоящее время в аэропорту Шереметьево переоформляются билеты только специальных категорий пассажиров: пассажиры и группы с детьми, не сопровождаемые дети, пассажиры с ограниченными возможностями по здоровью, участники СВО и пассажиры, следующие трансфером.

Ранее в "Аэрофлоте" сообщили, что в работе информационных систем произошел сбой. Возможны перебои в работе сервисов, а также в связи со сбоем ожидается вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены. На данный момент известно об отмене 49 пар рейсов.