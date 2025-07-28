Также отменен рейс из Москвы в Махачкалу

НАЛЬЧИК, 28 июля. /ТАСС/. Многие авиарейсы в Ставропольском крае, Чечне и Дагестане отменили, а некоторые задержали из-за сбоя в работе информационных систем авиакомпании "Аэрофлот", сообщается в Telegram-каналах северо-кавказских аэропортов.

"В работе информационных систем авиакомпании "Аэрофлот" произошел сбой. Возможны перебои в работе сервисов. В связи с этим происходит вынужденная корректировка в расписании выполняемых рейсов, в том числе путем переноса и отмены. В аэропорту Минеральные Воды отменены рейсы на вылет и на прилет по направлению Москва (Шереметьево)", - говорится в сообщении аэропорта Минеральных Вод.

Также отменен рейс из Москвы в Махачкалу. Задержан рейс из столицы Дагестана в Анталью в 18:30 (мск) сообщается на сайте махачкалинского аэропорта. В Ставрополе четыре рейса из столицы также отменены. В Чеченской Республике отменили рейсы из Москвы (Шереметьево) и на вылет - из Грозного в Анталью.

Между тем, в нальчикском аэропорту самолет из московского Внуково прибудет по расписанию, отмечается на сайте компании.

Ранее сообщалось, что "Аэрофлот" предупредил о возможной корректировке расписания рейсов из-за сбоя в работе информационных систем. В авиакомпании добавили, что работают над минимизацией рисков выполнения полетов и скорейшим восстановлением штатной работы сервисов.