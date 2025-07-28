Решения об ограничении доступа к ресурсам оперативно доводятся до сведения граждан через официальные каналы коммуникации, напомнили в Роскомнадзоре

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Роскомнадзор на фоне слухов о блокировке WhatsApp и VPN-сервисов призвал доверять только официальной информации.

Решения об ограничении доступа принимаются в установленном порядке и оперативно доводятся до населения через официальные каналы коммуникации, сообщили ТАСС в ведомстве.

"Роскомнадзор призывает доверять только официальной информации. Решения об ограничении доступа к информационным ресурсам принимаются в установленном законодательством порядке и оперативно доводятся до сведения общественности через официальные каналы коммуникации", - напомнили в ведомстве.