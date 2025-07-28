К 12:57 мск курс юаня также перешел к росту и был на уровне 11,135 рубля

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в ходе основной сессии перешел к росту индексов после снижения в начале торгов, свидетельствуют данные Мосбиржи.

По данным торговой площадки на 10:00 мск, индекс Мосбиржи снижался на 0,48%, до 2 759,21 пункта, индекс РТС также снижался на 0,48% - до 1 092,62 пункта. Курс юаня к рублю на открытии торгов Московской биржи снижался на 3,05 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составлял 11,029 рубля.

К 12:57 мск индекс Мосбиржи перешел к росту и находился на отметке в 2 775,52 пункта (+0,11%), индекс РТС составлял 1 099,08 пункта (+0,11%). В это же время курс юаня также перешел к росту и был на уровне 11,135 рубля (+7,55 коп.).

Индекс Московской биржи с дополнительным кодом (IMOEX2) на открытии утренней торговой сессии рос на 0,14% и находился на уровне 2 776,35 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 07:00 мск.

Московская биржа с 13 июня 2024 года приостановила торги долларом и евро из-за введенных против нее и Национального клирингового центра санкций США. Для определения курсов доллара и евро к рублю ЦБ РФ использует банковскую отчетность и сведения из внебиржевых торгов.