Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России

МОСКВА, 28 июля. /ТАСС/. Уголовное дело о неправомерном доступе к компьютерной информации возбуждено по факту сбоя в информационной системе авиакомпании "Аэрофлот" после хакерской атаки.

Об этом сообщили в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"По материалам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к компьютерной информации)", - говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что причиной сбоя в информационной системе "Аэрофлота" стала хакерская атака.

По поручению Генпрокуратуры России Московская межрегиональная транспортная прокуратура взяла на контроль ситуацию в аэропорту Шереметьево, где задержаны свыше 80 и отменены порядка 60 рейсов. В аэропорту продолжает функционировать мобильная приемная, куда пассажиры могут обратиться по вопросам соблюдения их прав. В ММТП также работает горячая телефонная линия: +7 999 663 38 09.