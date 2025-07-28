Премьер-министр Михаил Мишустин отметил, что системной задачей являются вопросы охраны материнства

ОМСК, 28 июля. /ТАСС/. Правительство России за шесть лет планирует направить не менее 147 млрд рублей на развитие инфраструктуры для детей и матерей, свыше 26 млрд рублей уже выделено в 2025 году. Об этом сообщил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Глава кабмина осмотрел новое здание госпиталя для ветеранов войн в Омске, которое готовится к открытию после капитального ремонта. Мишустину также презентовали планы развития системы здравоохранения в регионе.

Премьер отметил, что системной задачей являются вопросы охраны материнства. С текущего года такая работа ведется в каждом регионе в рамках нового национального проекта "Семья".

"За шесть лет на развитие инфраструктуры для детей и матерей планируем направить не менее 147 млрд рублей, из которых уже свыше 26 млрд рублей выделили в этом году. И часть этого финансирования была направлена на строительство 168 женских консультаций более чем в половине российских субъектов. Принимаемые меры позволят повысить доступность передового лечения для наших женщин", - подчеркнул Мишустин.